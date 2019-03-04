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محافظ الشرقية يسلم 30 شهادة أمان للعاملين بدواوين مراكز ومدن المحافظة

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإثنين، 30 شهادة أمان فئة 500 جنيه للعمال بدواوين مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها كنوع من الحماية والضمان للعامل وتيسيراً عليهم ولتحسين مستوى معيشتهم، وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والعميد عادل شرشر، مدير عام الموارد البشرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان، أن شهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه كحد أقصى للشخص الواحد وتدفع مرة واحدة وتأتي كنوعٍ من الحماية والضمان للمواطن «العامل» بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن مدة الشهادة 3 سنوات وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

من جانبهم، أبدى العمال سعادتهم البالغة لحرص محافظ الشرقية على تسليمهم شهادة أمان لهم، تيسيراً عليهم ولمد مظلة الحماية والرعاية لتعينهم على رفع مستوى معيشتهم من خلال استثمار قريب ومضمون.

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