شكرا لقرائتكم خبر عن «الرفق بالحيوان»: تصريحات وزير الزراعة عن وجود 15 مليون كلب ضال «مبالغ فيها جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منى خليل، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، إن وزير الزراعة، الدكتور عزالدين أبوستيت، ليست لديه خلفية عن محاولة الاتحاد التعاون مع الوزارة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، مضيفة: «طرحنا على الوزارة مبادرات دون عناء أن نكلفها أي أعباء».

وتابعت «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «ما قاله وزير الزراعة بوجود 15 مليون كلب ضال رقم مبالغ فيه جدًا، ولا توجد جهة في مصر تستطيع إحصاء الكلاب في الشوارع».

وقالت إن «الإدارة المحلية نشكرها على قرارها تشكيل لجان مشتركة مختصة بقضية الكلاب الضالة، وجمعيات الرفق بالحيوان لم تحصل على فرصة للتعبير عن نفسها وقضية الكلاب الضالة»، مشيرة إلى أن «الجمعيات تقدم حلولًا للمشكلة مطبقة في دول العالم مثل أوكرانيا وإيران وبلغاريا وتركيا، والخطة قائمة على تعقير الكلاب وتطعيمها حتى لا تصيب المواطنين بالسعار».