شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: حررت سيناء ووضعت العلم المصري على الأرض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الفنان لطفى لبيب، عن سعادته بتكريمه في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، قائلا إن هذا التكريم وسام على صدره بعد تاريخه الفني الطويل الذي قدمه حتى في أزماته المرضية.
وأضاف «لبيب» خلال الندوة التي عقدت على هامش مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، أنه تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية وكان من ضمن دفعته الفنان محمد صبحى وشعبان حسين والفنانة نادية فهمى ومجموعة أخرى كبيرة من الفنانين، ثم التحق بعد ذلك بالقوات المسلحة المصرية لمدة 6 سنوات خلال العدوان الإسرائيلي، وكان من ضمن الدفعة الأولى التي حررت سيناء ووضع العلم المصري على الأرض ثم سافر بعد ذلك إلى الخليج لمدة 3 سنوات و8 شهور «لتكوين نفسه»، على حد تعبيره.
واستكمل: «عند عودتي من الخليج التقيت بالمخرج محمد عبدالعزيز ووقفت أمام الكاميرا في أول عمل سينمائي له وهو فيلم (الجلسة سرية) ثم توالت بعدها الأعمال».
وأوضح لبيب أنه يعشق المسرح وقدم العديد من الأعمال منها ليلة من ألف ليلة والملك لير حتى وصل مجمل أعماله 24 مسرحية، كما قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات تقارب 350 عملًا.
وذكر أنه لم يسع من أجل البطولة المطلقة طيلة مسيرته الفنية.
وعن الأدوار الصغيرة، أوضح «لبيب» أنه يرى نفسه «لاعب خط وسط» حيث إن الشخصية الصغيرة تحتاج إلى جهد كبير لإبراز الدور وتأثيره.
وأشار لبيب إلى أن العامل الرئيسي في نجاح الفنان هو الثقافة بجانب الموهبة لأن الثقافة قادرة على خلق حالة متميزة في رسم الدور والشخصية.
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