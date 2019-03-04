شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عواض: الإقالة تنتظر أي مدير قصر ثقافة يتستر على كتب تحريضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقالة رئيس قصر ثقافة الغنايم بأسيوط، لمخالفته تعاليم الوزارة بمنع كتب المتطرفين من التواجد داخل قصور الثقافة.

وقال «عواض» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «كل المسؤولين داخل المركز تمت إحالتهم للتحقيق في القاهرة، واتفقت مع وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بتشكيل لجان، وجرد المكتبات على مستوى الجمهورية، ونقل كتب المتطرفين والأفكار الإرهابية إلى مخازن الوزارة».

وأضاف: «خلال أيام لن يوجد أي كتاب لأي كاتب متطرف في قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، لأنه سيتم جرد كل المكتبات على مستوى الجمهورية»، مؤكدًا أن «أي مدير قصر ثقافة سيثبت تستره على كتب تحريضية ستتم إقالته، وكتب المتطرفين مصيرها الإعدام».