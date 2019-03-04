شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: برنامج موحد لقراءة العدادات في دقيقة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، التعاقد مع شركة متخصصة لقراءة العدادات بانتظام تحت برنامج معين في مدة أقل من دقيقة واحدة.

وتابع متحدث الكهرباء في مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يستهدف البرنامج الموحد لقراءة العدادات تقليل تدخل العنصر البشري، بدقة عالية، ووقت أقل من دقيقة، حيث يتم تسجيل القراءة، وتصوير المكان الذي يقع فيه العداد، بحيث لا يظهر أي مجال للخطأ».

وذكر متحدث الوزارة أن تطبيق برنامج القراءة الموحد سيجري تدشينه خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 7.1 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع حتى الآن، من أصل 30 مليون مشترك، كما يجري تركيب 2.2 مليون عداد سنويا، بجانب تركيب 250 ألف عداد ذكي، على أن يتم الانتهاء من تركيبها منتصف العام الجاري.