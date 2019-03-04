شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: حملة إنقاذ الأطفال بلا مأوى مستمرة وليست محددة بتوقيت زمني محدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عبدالعاطي، معاون وزير التضامن للحماية الإجتماعية، إن حملة إنقاذ الأطفال بلا مأوي مستمرة وليست محددة بتوقيت زمني معين، موضحا أن مظلة الحماية المجتمعية تشمل كل الفئات بلا مأوي على مستوى المجتمع المصري.

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وأضاف «عبدالعاطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك حاجة من الدولة لتضافر كل الجهود ضمن حملة إنقاذ الأطفال بلا مأوي لاسيما وأن الوزارة لا تعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، وهناك تعاون كامل مع وزارات الداخلية والصحة والأجهزة التنفيذية في المحافظات من خلال المحافظين والأجهزة التابعة للمحافظة.

وتابع معاون وزير التضامن للحماية الإجتماعية، أنه يجري التعامل مع مختلف الأجهزة المعنية من أجل دمج هذه الفئات من المشردين من كبار السن والأطفال في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، أو في حالة الحاجة إنعام التي تم توفير مأوي آمن لها والتي كانت تجلس تحت الكوبري العلوي لدمياط.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على برنامج يختص بالأطفال بلا مآوي ويتبعه 17 وحدة متنقلة في 10 محافظات التي يتوجد بها كثافة عالية من الأطفال المتواجدين في الشوارع وتم إجراء توسع للعمل ليرتفع إلى 13 محافظة، وعلى التوازي يوجد فريق للتدخل السريع داخل وزارة التضامن الاجتماعي.