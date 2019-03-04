شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر من سلالات جديدة نتيجة تزاوج الكلاب والسلعوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتورعلاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بالاجتماع الذي عقدته الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدًا أنها كانت حضارية للغاية.

وطالب «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الإثنين، بضرورة تغليب حقوق الإنسان على الحيوان «عندما نجد أن شوارع مصر أصبحت غير أمنة، والأطفال يعانون صحيا ونفسيا من حالات العقر المتكررة».

وأوضح المحافظ أن بعض الأطباء البيطرين أخبروه بحدوث تزواج بين الكلاب والسلعوة نتج عنه سلالات جديدة في بعض المناطق ذات الظهير الصحراوي.