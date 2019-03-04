شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: مصر من أعلى الدول في حالات العقر بالكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد فكري، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وجود الكلاب الضالة في الشارع المصري يؤدي إلى انتشار أمراض معدية مثل السعار.
وأضاف «فكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الإثنين، أن وزارة الزراعة ليست هي الجهة المسؤلة فقط عن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.
وأوضح أن مصر من أعلي الدول في حدوث حالات العقر، مطالبًا بضرورة توعية الأطفال والمواطنين بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة.
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