فيديو.. دار الإفتاء: يجوز ذبح بقرة واحدة بنية العقيقة عن ثلاثة أطفال بشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن صحة ذبح بقرة واحدة بنية العقيقة عن ثلاثة أطفال ولدان وبنت. وأجاب الدكتور محمود شلبى، قائلا: نعم يجوز ذبح بقرة واحدة لثلاثة أطفال وذلك بشروط، أن تبلغ البقرة من العمر سنتان، أو أن تزن 350 كيلو جرام قائم إن لم تبلغ السنتين، وأن تكون خالية من العيوب والأمراض. Advertisements

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