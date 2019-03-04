شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ الخليج 365.. وزيرة الصحة تأمر بعلاج طفلة مصابة بتشوهات خلقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ما يقرب من ساعتين من نشر الخليج 365 تقريرا بعنوان "أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج ابنته على نفقة الدولة من عيب خلقى"، استجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحالة الطفلة "فرح" التى تعانى عيبا خلقيا فى الوجه والجهاز التناسلى والتصاق فى أصابع اليد والقدم وأمرت بعرض الحالة على الاستشاريين لإبداء الرأى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العلاج.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ ”الخليج 365” أنه تم التواصل مع ولى أمر الحالة وسيتم تحديد موعد لمناظرتها من جانب الأطباء لبدء اجراءات العلاج بشكل سريع.

وكان الخليج 365 تلقى من القارئ على أحمد على جمعة عبر خدمة صحافة المواطن، رسالة استغاثة إلى وزارة الصحة لعلاج الطفلة ابنته"

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وقال الأب فى رسالته عن طريق خدمة "الوتس اب" التى يقدمها الخليج 365، "أنا من عزبة خلوص بقرية فانوس مركز طامية محافظة الفيوم ولدى طفلة "فرح" ولدت بعيب خلقى وتحتاج للعديد من العمليات والفحوصات وأرجو من وزيرة الصحة التدخل لمساعدتى في علاجها على نفقة الدولة نظرا لعدم قدرتى على نفقات العلاج" وحدد هذا الرقم للتواصل معه 01003081813.