علشان نكبر .. 3×3 نصائح ومحاذير وزارة الصحة لنمو سليم للأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان 6 نصائح ومحاذير للأطفال منن أجل نمو سليم وطفولة غير مزعجه ينعم فيها الطفل بحياة هادئة وصحية تجنبه الإصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا. ”الخليج 365” يستعرض النصائح والمحاذير التى أطلقتها وزارة الصحة عبر موقع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المرحلة الإبتدائية تحت شعار "علشان نكبر ونطول". أولا النصائح : أولا النصائح : 1- يجب شرب اللبن واللبن الرايب والعصير الطبيعى 2- احرص على تناول البطاطا والذرة المشوية والعسل الأسود والطحينة والفواكه الطازجة Advertisements 3- تناول الترمس والفول السودانى والفيشار وحمص الشام . ثانيا المحازير : ثانيا المحازير : 1- تجنبوا المياة الغازية والعصائر المعلبة 2- ابتعدوا عن الحلويات والسكريات والشيكولاتة والبسكويت 3- احذروا مقرمشات الذرة والشيبسى والوجبات السريعة

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