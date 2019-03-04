"الري" ترسل وفدا لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع درء مخاطر الفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توجه وفد من خبراء المركز القومي لبحوث المياه، صباح اليوم إلى دولة أوغندا لبدء أنشطة المرحلة الثانية من المشروع المصري لدرء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا .

وحسب بيان، اليوم، تبدأ أنشطة المرحلة الثانية للمشروع بإجراء الدراسات وتقييم الاحتياجات والأعمال الهندسية اللازمة لدرء مخاطر الفيضان بعدد من القطاعات على مجموعة من الأنهار أشهرها نهر نياموامبا الذي تعرض لفيضان عارم في صيف 2015 أدى لحدوث آثار تدميرية بالمنشآت والطرق والمواطنين.

وكانت مصر من خلال وزارة الموارد المائية والري، قدمت منحة للحكومة الأوغندية لوزارة المياه والبيئة الأوغندية لتنفيذ مشروع لدرء مخاطر الفيضان بمنطقة نهر نياموامبا بغرب كسيسى في أوغندا كمرحلة أولى عاجلة