5 لجان نقابية تعلن تأييد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت مجموعة من اللجان النقابية تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة والتي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها بشكل أولي من قبل اللجنة العامة للبرلمان.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الجيزة، التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل الحفاظ على استقرار مصر واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العامة بالجيزة، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة؛ للحفاظ على مدنية الدولة وهويتها، واستمرار مسيرة الإصلاحات والانجازات في الدولة.

كما دعت اللجنة جموع الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متمنين لمصر مزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالاتصالات بقطاع الجيزة، تأييدها للتعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالبواخر الفرعوينة، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، لاستمرار مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة، وتضامنًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، من أجل الاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية.