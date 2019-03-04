أمطار غزيرة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيان، الاثنين، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 13 18

طنطا 12 17

دمنهور 13 17

الإسكندرية 14 16

بلطيم 12 16

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 11 19

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 12 17

الاسماعلية 10 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 11 19

Advertisements

نخل 04 16

نويبع 14 19

طابا 08 17

كاترين 02 11

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 22

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 19

بنى سويف 10 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 14 28

ابو رماد 14 26

رأس حدربة 15 26

حلايب 16 25