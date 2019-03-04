مستشار وزير التعليم: سعر خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية 10 آلاف جنيه شهريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية التعليم للتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي استحدثتها الوزارة هذا العام تعمل بنظام التعليم المزدوج، الجامع بين التعليم والتدريب، بالإضافة إلى دخول شريك أجنبي يشرف على التعليم بالمدرسة، وشريك من الصناعة.

وأضافت عز، خلال كلمتها بجلسة "تطوير التعليم.. حكاية مصرية" والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية أمامهم طريقين، إما أن يلتحقوا بالعمل بالمصانع التي تدربوا فيها خلال فترة دراستهم، إذ تلتزم المصانع بتشغيل كل الطلاب أو جزء منهم، وتساعد الجزء الآخر في الحصول على فرص عمل بمؤسسات مشابهة.

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وتابعت: "الطريق الثاني هو الحصول على فرصة عمل بالخارج، نظرًا لأن الشهادة مُعترف بها دوليًا، بعد دخول ألمانيا شريكًا لوزارة التربية والتعليم في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية".

وأشارت حبيبة عز، إلى أن مناهج هذه المدارس جرى وضعها بالتنسيق بين التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة ورجال الأعمال والصناعة في مصر.

وأوضحت أن سعر العامل خريج مدارس التكنولوجيا التطبيقية لن يكون 3 أو 4 آلاف جنيه، ولكنه يتجاوز الـ10 آلاف جنيه شهريًا.