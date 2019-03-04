"المنظمة المصرية" تشارك في فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشارك وفد من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، في الفعاليات التي تجري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال شهر مارس 2019 وذلك لمناقشة موضوعات تتعلق بقضايا الإرهاب وكيفية تعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

وقالت المنظمة، في بيان، اليوم الاثنين، إنها ستعقد بدءًا من غد الثلاثاء أولى الفعاليات في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث تشارك المنظمة بثلاث ورش تتضمن التعذيب في مصر، والإرهاب وحقوق الإنسان، والتسامح الديني في مصر.

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كما تعقد المنظمة عدة لقاءات مع عدد من المقررين الخواص، وترى المنظمة أن مناقشة تلك الموضوعات على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان تعمل على تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتحفيز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حثيثة من أجل القضاء على براثن الإرهاب في المنطقة العربية.

وأكد حافظ أبوسعدة، أن الإرهاب أصبح بمثابة الخطر الحقيقي الذي يواجه الوجود البشري وحضاراته ولاتساع الأنشطة الإرهابية وزيادة ممارستها في العديد من مناطق العالم، ولكثرة المنظمات الإرهابية وتنوعها واستخدامها للعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها.

وأشار أبوسعدة، إلى أن لدى مصر مئات الأسر التي استشهد أبناؤها أو أصيبوا إصابات بالغة، فإذا ثبت للحكومة المصرية تورّط حكومات دول معينة بالمساهمة في ارتكاب الجرائم الإرهابية في مصر، فهناك مسؤولية على تلك الدول في تعويض ضحايا هذه الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات مدعومة من هذه الدول.