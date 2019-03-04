مصر | مجازاة كبير معلمين لسبه وكيل الإدارة الأزهرية

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عاقبت المحكمة التأديبية العليا، موجه "كبير معلمين "بإدارة نجع حمادي الأزهرية سابق، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره، وذلك لتلفظه بألفاظ غير لائقة في حق وكيل الإدارة الأزهرية من خلال السب والقذف له وللعاملين بالإدارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال يشغل وظيفة موجه بمادة الدراسات الاجتماعية ، وقام بالتلفظ بألفاظ غير لائقة من خلال السب والقذف لوكيل الإدارة الأزهرية والعاملين بالإدارة ، وتحدث بأسلوب غير لائق وصوت مرتفع، وأكد ذلك شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء قيامه بالسب والقذف على مرأي ومسمع الجميع

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ووصف الشهود جميعًا أنه منذ حضور المحال الى مكتب مدير الإدارة لتقديم طلب أجازة اعتيادية لمدة شهرين باسم مدرس آخر، وعندما رفض وكيل الإدارة التوقيع على طلب الأجازة لأنه ليس مختص ، تلفظ المحال بألفاظ مهينة لوكيل ومدير الإدارة وجميع العاملين بالإدارة.

وأشارت المحكمة بأن المحال بجانب جريمة السب والقذف ، يُعتبر خالف الإجراءات والقواعد عندما تقدم بطلب حصول على أجازة اعتيادية لمدرس آخر حال أنه غير مختص بذلك ، ولا يجوز له تقديم أجازات لغيره ، وذلك لأن الأجازة تُقدم شخصيًا من الموظف صاحب الشأن

ورأت المحكمة أنه بذلك التصرفات خرج على مقتضى العمل الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ، وكان يجب عليه احترام هيبة وكرامة وظيفته ويستحق العقاب علي ذلك