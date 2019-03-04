مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح" لـ9 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح" لـ9 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 9 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية أيمن القاضي.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمةالجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.