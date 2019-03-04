مصر | دفاع متهم في "الإضرار بالاقتصاد": موكلي وزوجته أعضاء بـ"تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم في "الإضرار بالاقتصاد": موكلي وزوجته أعضاء بـ"تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد دفاع المتهم أشرف أبو زيد، الوارد اسمه بأمر الإحالة في محاكمة حسن مالك وآخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، على أن موكله بعيد كل البعد عن الإخوان، ذاكرًا بأن الحاسب الآلي الذي ضبط في القضية بفحصه يتبين ما يدل على ذلك.

وأشار إلى أن موكله و زوجته أعضاء في جمعية "تحيا مصر"، مقدمًا بطاقات الهوية التي تؤكد ذلك، وقدم في هذا الصدد شهادة من إحدى شركات الصرافة بالغردقة تحمل شكرًا و تقديرًا لرجال الشرطة، نافيًا أن يكون موكله قد تورط في جرائم التمويل أو الانضمام لجماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.