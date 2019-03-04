أخبار مصر | "المراغي": هيئة السكك الحديد مُتهالكة منذ فترات طويلة.. وهناك جرارات غير صالحة للعمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المراغي": هيئة السكك الحديد مُتهالكة منذ فترات طويلة.. وهناك جرارات غير صالحة للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الاثنين، عقب حادث محطة مصر، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة الميدانية إلى موقع الحادث، بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وأعضاء اللجنة، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، ومحمد بدوي دسوقي، ومحمد قرقر، وسامح خليل، وأحمد الخشب، كذلك نائب وزير النقل عمرو شعث، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين، إننا نعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد تطوير السكة الحديد.

وأضاف المراغي، أن الهيئة متهالكة منذ فترات طويلة، وهناك جرارات غير صالحة للعمل ولكنها تعمل بـ"التلصيم"، وكان من المفترض تطوير المنظومة منذ ٤٠ عاما ونحمل المسئولية للحكومات السابقة، لافتا إلى أن السكة الحديد تحتاج مليارات المليارات لكي تكون مؤهلة على أحدث الطرازات العالمية ولكن نتذكر ذلك فقط عند وقوع الكارثة، ولا بد من التكاتف بين مجلس النواب وهيئة السكة الحديد ونحاول بقدر المستطاع أن يكون لها الاولوية في التطوير وإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أنه جار حاليا اعادة تدريب حقيقي منذ فترة للعاملين فيما يخص السلامة والصحة ولكننا نريد المزيد.

ووجه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، التعازي للشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل مسئوليتهم الدستورية أمام الشعب المصري، مؤكدًا أن سكك حديد مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول التي أنشئت السكك الحديدية، ولكن في ظل حالة الإحباط والتداعى، يجب أن نشير وبشكل لا يقبل التشكيك أو التقليل من مجهودات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكك الحديدية بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة"، مضيفا أن أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات مجتزأة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، سوف تقابل حتما بالفشل ليس فقط لأن الوعى الشعبى سيلفظها ولكن "لأننا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصرى بخدمات نقل آمنة ومتطورة".

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: "العجلة سارت لتؤدي المستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة منذ ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترفع مش بيتصلح".