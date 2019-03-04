أخبار مصر | نائب وزير النقل: القطاع الخاص لن يستثمر في السكك الحديدية بسبب أحوالها المتردية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير النقل: القطاع الخاص لن يستثمر في السكك الحديدية بسبب أحوالها المتردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو شعث، نائب وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الاثنين، عقب حادث محطة مصر، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة الميدانية إلى موقع الحادث، بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وأعضاء اللجنة والنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، ومحمد بدوي دسوقي، ومحمد قرقر، وسامح خليل، وأحمد الخشب، كذلك نائب وزير النقل عمرو شعث، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بتطوير هيئة السكة الحديد، ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.

وتابع:"أننا أحضرنا وفدا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي إلى مجلس النواب منذ نحو أسبوعين قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة، وشرح الوفد لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا الدعم، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى للهيكلة كانت في ٢٠٠٩٢٠٠٨ ولم يكتب لها النجاح لأن نواب الشعب حينها لم يقدموا الدعم للوزارة"، وأكد أنه تجد الهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن الدعم الكامل وعدم مساواتها مع أي هيئة أخرى، مطالبا من المجلس الدعم الكامل لهيئة السكة الحديد ووزارة النقل لاستكمال التطوير، وأن تكون لهذه الهيئات قانون مستقل.

وأضاف شعث، أن القطاع الخاص لن يستثمر في السكك الحديدية؛ بسبب أحوالها المتردية، وتسعى الوزارة لمعالجة ذلك الإحجام من خلال التوسع في المشروعات حتى يكون القطاع جاذبا للاستثمار، مُذكرًا أن مشكلة السكك الحديدية ليس سببها وزراء النقل، أو رؤساء هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه أنه خلال الـ20 سنة الأخيرة تقلّد منصب وزير النقل عدد من أساتذة الجامعات، ورجال الأعمال وكذلك من القطاع الحكومي، ورغم ذلك لم تتغير أوضاع الهيئة، قائلا: "ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا.. المشكلة في القوانين الحاكمة للعنصر البشري".

ووجه النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، التعازي للشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل مسئوليتهم الدستورية أمام الشعب المصري، مؤكدًا أن سكك حديد مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول التي أنشئت السكك الحديدية، ولكن في ظل حالة الإحباط والتداعى، يجب أن نشير وبشكل لا يقبل التشكيك أو التقليل من مجهودات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكك الحديدية بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة"، مضيفا أن أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات مجتزأة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، سوف تقابل حتما بالفشل ليس فقط لأن الوعى الشعبى سيلفظها ولكن "لأننا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصرى بخدمات نقل آمنة ومتطورة".

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: "العجلة سارت لتؤدي المستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة منذ ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترفع مش بيتصلح".

