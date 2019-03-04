أخبار مصر | رئيس "نقل النواب": نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل مسئوليتهم الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "نقل النواب": نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل مسئوليتهم الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اجتماعها الأول اليوم الاثنين، عقب حادث محطة مصر، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة الميدانية إلى موقع الحادث، وذلك بحضور عمرو شعث نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وأعضاء اللجنة والنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، ومحمد بدوي دسوقي، ومحمد قرقر، وسامح خليل، وأحمد الخشب، كذلك نائب وزير النقل عمرو شعث، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا في حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر يوم الأربعاء الماضي.

ووجه عبدالواحد، التعازي للشعب المصري بأكمله، مؤكدًا أن نواب الشعب لم يقصروا يوما في تحمل مسئوليتهم الدستورية أمام الشعب المصري، مؤكدًا أن سكك حديد مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول التي أنشئت السكك الحديدية، ولكن في ظل حالة الإحباط والتداعى، يجب أن نشير وبشكل لا يقبل التشكيك أو التقليل من مجهودات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكك الحديدية بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة"، مضيفا أن أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات مجتزأة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، سوف تقابل حتما بالفشل ليس فقط لأن الوعى الشعبى سيلفظها ولكن "لأننا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصرى بخدمات نقل آمنة ومتطورة".

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: "العجلة سارت لتؤدي المستهدف في عام ٢٠٣٠، والإهمال طال الهيئة منذ ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ بيترفع مش بيتصلح".

