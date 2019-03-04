أخبار مصر | "فايق" يرد على تقرير المقررة الأممية بشأن وجود قمع: لم يرد للمجلس أي شكوى.. والحكومة نفت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فايق" يرد على تقرير المقررة الأممية بشأن وجود قمع: لم يرد للمجلس أي شكوى.. والحكومة نفت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس وفد المجلس المشارك في الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بيانا وذلك للرد على التقرير الذي أعتدته المقررة الأممية الخاصة بالحق في السكن، والتي زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر، وحتى 3 أكتوبر 2018.

وأكد "فايق" في كلمته،أن هناك بعض الإيجابيات التي ذكرتها المقررة في تقريرها والخاصة بلفت الانتباه بالمعايير المتعلقة بالحق في السكن، وأنه سيكون من المفيد النظر في إمكانيه الأخذ بها إذ لم يكن تم تطبيقها بالفعل.

وأوضح فايق، أن ما ذُكر عن تلقي المقررة الخاصة بعض الملاحظات عن تعرض بعض ممن التقت بهم إلى إجراءات قمعية، وهو الأمر الذي كان يجب تدقيقه، حيث إنه لم يرد للمجلس أي شكوى من أصحاب هذه الادعاءات فضلا عن نفي الحكومة المصرية هذه الادعاءات.