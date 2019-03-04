أخبار مصر | وزير الدفاع: مصر ستظل وطنًا آمنًا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: مصر ستظل وطنًا آمنًا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق الأهداف المخططة والتى من شأنها تنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولي الوظائف المختلفة، وأثنى على الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية التى تمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية التى سيكلفون بها خلال شغلهم الوظائف المختلفة ضمن صفوف القوات المسلحة.

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والتقى الفريق أول محمد زكى بأعضاء هيئة التدريس والضباط الدارسين، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وحادث قطار محطة مصر كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للدارسين الذى يكن لهم خالص التقدير والاعتزاز من خلال أدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة مما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمي والدولى ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التى تدور فى أذهانهم ، وطالب الدارسين ببذل الجهد والعرق لتحصيل العلم، والاهتمام بالتدريب واللياقة البدنية والروح المعنوية للفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن مصر ستظل وطنًا آمنًا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني المتماسك، مشيرًا إلى أهمية الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعي إلي النيل، من الروح المعنوية والتشكيك فى الإنجازات التى تحققها مصر فى مختلف المجالات، حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.