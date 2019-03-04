أخبار مصر | وزير التعليم: تقسيم الباقة المتخصصة إلى مواد بداية من الصف الرابع الابتدائي بـ"النظام الجديد"

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن أمامنا فرصة ذهبية للبناء، مشيرًا إلى أنه تم بناء رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وأضاف وزير التربية والتعليم أن الباقة المتخصصة سيتم تقسيمها لمواد بداية من الصف الرابع الابتدائي.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، اليوم الإثنين 4 مارس، التي تحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

ويشهد المؤتمر حضور وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، ووزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة د.محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

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وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض توصيات مؤتمر «التعليم في مصر» الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر «التعليم في مصر» في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح