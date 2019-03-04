أخبار مصر | "الوزراء" ينشر "فيديو جراف" للتوعية من مخاطر الحريق

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جراف، تحت عنوان "حمايتك غايتنا"، ضمن حملات توعية ضد مخاطر الكوارث.

وأوضح الفيديو أن ما ينبغي فعله لمنع نشوب حريق في بيتك هو التأكد من حالة الأسلاك بالأجهزة الكهربائية والإنارة والاستعانة يتقني لصيانتها، والتأكد من سلامة وصلات الغاز من القطع أو التسريب والاحتفاظ بطفاية حريق ومعرفة كيفية استخدمها.

وحول المواد القابلة للاشتعال حذّر من استخدم اَي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من النار، وحول الحماية من مخاطر الحريق أوضح انه يجب إخلاء المكان من المتواجدين، إغلاق محبس الغاز، وجميع الأبواب لاحتواء النار.