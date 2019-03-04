أخبار مصر | وزير التعليم لأولياء الأمور: الدروس الخصوصية تقتل التفكير تماما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لأولياء الأمور: الدروس الخصوصية تقتل التفكير تماما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال في حديثه لأولياء الأمور: "إذا كنتم مصرين على مسح العقول والحرص على الدروس الخصوصية ده قراركم فالدروس الخصوصية تقتل التفكير تماما لأنها تحفظ الطالب الإجابة". وأضاف أنه "لو الطالب قعد في البيت مرحش المدرسة أحسن له من الدروس الخصوصية لأن الأهالى يتكلفون فيها أموالا لا عائد منها بل تصيب النظام المصرى بالفشل"، مخاطبا أولياء الأمور: "لو كنتم عاوزين ولاد أفضل نعلمهم التفكير ومتسألوش على الدرجات لأنها مش مقياس، اللى هيفهم الموضوع هو اللى هيعرف يعدى من الامتحان ومصر لا تتحمل تخريج أجيال غير مؤهلة أكثر من ذلك". وأشار إلى أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم لن تترك طلاب مصر وتعمل على احتوائهم منذ السنوات الأولى، قائلا: "لا نترك الطلاب ولابد أن نلحقهم من بدرى ونواجه الإجابات النموذجية والحفظ واللى فاهم الموضوع هو اللى هيعدى أما الطالب الذى يتوقع للإجابة ويفتح الكتاب يدور عليها هيتعب"، موضحا أن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أجرى اختبار "قراءة وكتابة" لخريجى التعليم الفني والنتائج لم تكن عظيمة.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عصر الإجابة النموذجية انتهى بالفعل، وأن الطلاب سيرون هذا في الامتحان التجريبى الثانى الذى تعقده الوزارة لطلاب أولى ثانوى يوم 24 مارس الجارى.



وأشار وزير التربية والتلعيم، إلى أن بنك المعرفة عمره 4 سنوات وله دور كبير في البحث العلمى وتصنيف الجامعات والبحث العلمى وينشر عليه مجلة جامعة القاهرة، قائلا: "لدينا أكبر 33 ناشر في العالم ويرغبون في الدخول معنا في هذا المشروع العملاق الذى يعمل على توفير هذا المحتوى ببلاش لكل المواطنين نحاول أن يكون الشعب قارئ يبحث عن المعرفة والمحتوى الخاص ببنك المعرفة يزيد يوما بعد يوم وفيه محتوى لو تم وضعه في غرفة سيملئ مكتبة الإسكندرية 4 مرات واستفدنا من هذه المنظومة في التعليم الثانوى عن طريق المادة والفيديوهات الرقمية للطلاب مجانا وهذا المحتوى بمليارات الجنيهات ولم نحصل عليه جاهزا ولكن تم تأليفه بخبراء التعليم المصريين والأجانب".



وأوضح أن بنك المعرفة ثروة كبيرة تحت أيدى الأولاد وأهلهم وليست مقتصرة على أولى ثانوى ولكن أولى وثانية ابدائيى يقدرون الدخول عليه، قائلا: "أولى ثانوى دلعناهم شوية والسنة الجاية 2 ثانوي ستكون على النظام الجديد، وبعد 4 سنين هتشوفوا مصر تانية خالص وبنك المعرفة به محتوى رهيب ونتواصل مع الطلاب بشكل مباشر وهناك منظومة ميكنة للتعامل مع متلقى الخدمة ويتم تحسين العملية كل هذا في أقل من 12 شهر ولذا فهى حكاية مصرية طلعت قماش بفضل جيش من الأشخاص الذين عملوا ويعملون بشكل متواصل".

