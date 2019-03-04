أخبار مصر | وزير التعليم: توفير الامتحان التجريبي الثاني على الـ"تابلت" بـ3 لغات

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطلاب كانوا يناشدون وزارة التربية والتعليم بزيادة الوقت المحدد للإمتحانات، وتم مراعاة ذلك الامر خلال الامتحانات التجربيبة الثانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تتعاون مع وزارة الاتصالات هذا الأسبوع الجارى، حيث ستتولى وزارة الاتصالات المدارس التي تحتاج إلى إحلال ويتم الصرف عليها من ميزانية وزارة الاتصالات وستم عمل مراكز للتكنولوجيا بها أو مراكز للتعليم عن بعد.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، اليوم الإثنين 4 مارس، التي تحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح»، تحت رعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

ويشهد المؤتمر حضور وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، ووزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة د.محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

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وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تم خلاله استعراض توصيات مؤتمر «التعليم في مصر» الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر «التعليم في مصر» في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح