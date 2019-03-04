أخبار مصر | وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب "النظام القديم" بالمرحلة الابتدائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب "النظام القديم" بالمرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سنوات النقل من الصف الثاني الابتدائي وهم طلاب "النظام القديم" تم عمل لجنة لهم من أجل عمل مناهج، بدلًا من الكم والحشو.

وقال الوزير: إن المناهج ستكون مناسبة لعدد أيام العام الدراسي، وأنه بالفعل عدد المواد كبير جدًا في السنوات الخاصة بالنظام القديم لذلك تحرص الوزارة على تعديل المناهج لهم، متابعا: الطالب يفهم نصف المنهج أفضل من حشر كل هذه المعلومات في رأسه.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تعديل المناهج بالنظام القديم لا يتم في منتصف العام لذلك يتم الإعداد لذلك جيدًا قائًلا: "متحسبوناش على القديم إحنا ورثناه ونحاول التعامل معه".