«تأجير العقارات وضرائب فيسبوك».. قوانين يصعب تنفيذها

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أبرز القوانين: إخطار الشرطة بتأجير العقارات وفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا وتجريم الكتابة على الحوائط.. سمير غريب: كثرة إصدار القوانين في نفس المجال يضعفها

شُرعت القوانين بشكل عام للمساهمة فى إحداث الضبط الاجتماعي بين المواطنين، وتنظيم سلوك أفراد المجتمع والحفاظ على التحامهم واستقرارهم، وذلك من أجل تحقيق العدالة وتوفير الحرية والأمن للجميع، لكن هناك بعض مشروعات قوانين يتم الإعلان عنها من قبل النواب أو الحكومة يصعب تنفيذها، آخرها ما وافق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

إخطار الشرطة بتأجير العقارات التعديلات التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا، على إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2015، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن

إخطار الشرطة بتأجير العقارات

التعديلات التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا، على إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2015، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب».

كما ألزم النص «مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ومن تلك التعديلات الموجودة بمواد القانون يتضح صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع نظرا لعدد الشقق والإيجارات التى تحدث بين المواطنين كل عام.

ففى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى 2017، رصد وجود أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، منها 953 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر، و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب.

كما رصد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجود 4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية غير مكتملة التشطيب، و2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم. (إقرأ أيضا: الحبس عاما و5آلاف جنيه لمن يؤجر عقارا دون علم الشرطة)

فرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا

وخلال الفترة الماضية تلقى مجلس النواب مشروع قانون جديد يدعو لفرض ضرائب على الإعلانات التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، ومحركات البحث المستخدمة من المصريين ومنها «جوجل وفيسبوك وتويتر وواتس آب»، الأمر الذى يدعو للتساؤل حول كيفية فرض ضرائب على تلك الشبكات، وأهم الصعوبات التى ستواجه التطبيق على أرض الواقع.

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وأشارت التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعى، إلى أنها لن تقل عن مليار جنيه سنويا وفقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجار بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، وسيتم وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.

وعلق الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على فكرة فرض ضرائب على الإعلانات التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا: «لا أعلم كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع، ويجب على الجهات المختصة النظر إلى الدول الأخرى التى قامت بتطبيق ضرائب على إعلانات تلك الشبكات».

وأضاف بدوى، فى تصريح سابق لـ«التحرير» أن من الصعوبات التى ستواجه التطبيق أن معظم هذه الشركات خارج مصر وليست مسجلة لدى مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن الوصول لتلك الشركات يكون من خلال المعلنين فقط.

وتابع: «على الرغم من أن تلك الإعلانات كان يتم تشجيعها ولا يفرض عليها ضرائب، لأنها تفتح مجالات عمل لشباب كثيرين، ولكن السياسة الضريبية المسئول عنها الحكومة، وتتخذ ما تراه مناسبا من قرارات فى هذا الشأن». (اقرأ أيضا: 4 صعوبات تواجه تحصيل الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي)

حظر بيع السجائر لمن هم أقل من 18

بعد انتشار ظاهرة تدخين الأطفال فى الفترة الأخيرة، فى العديد من الأماكن العامة، تحرك مجلس النواب لمواجهة هذه الظاهرة، وقرر مناقشة مشروع قانون حظر بيع السجائر لمن هم أقل من 18 عاما وتوقيع عقوبة تصل إلى السجن 5 أعوام لمن يخالف ذلك.

ورغم أن القرار يهدف للحفاظ على الصحة العامة وصحة الأطفال تحديدا، إلا أن تنفيذه سيواجه صعوبات كثيرة.

تجريم الكتابة على الحوائط وصعوبة تنفيذه

فى أعقاب ثورة 25 يناير ومن بعدها 30 يونيو انتشرت رسومات وعبارات اعتبرها البعض مسيئة وتحمل اتهامات للآخرين، حيث تقدم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقتها، بالإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد يجرم كتابة العبارات المسيئة، على جدران المنشآت العامة والخاصة، ليثير المخاوف بين الحقوقيين من تقييد الحريات، فى الوقت الذى أكد فيه آخرون ضرورة التفرقة بين ما يكتب أو يرسم في نطاق الفن أو التجريح بما يكفل حرية التعبير.

يقول رئيس جهاز التنسيق الحضاري، سمير غريب، إن قانون الكتابة على الحوائط يصعب تنفيذه، لأن كثرة إصدار القوانين في نفس المجال تضعفها، موضحا فى تصريحات تليفزيونية، أن مشكلة مصر ليست في القوانين ولكن مشكلتها تنحصر في التنمية الثقافية.

وأضاف غريب أن قانون التنسيق الحضاري ينظم هذه الأمور في العمران المصري، وهناك عقوبات بالقانون بها حبس وغرامات لكنها لا تصل للمبلغ المقترح في القانون الجديد الذي يصل إلى 100 ألف جنيه و4 سنوات سجن، مشيرًا إلى أنه يمكن حل المشكلة على مستوى كل محافظ في محافظته، ويمكن القضاء على هذه الظاهرة والقانون يعطي له حق فرض غرامة، لأن المشكلة الحقيقية هي التسيب والفوضى في المجتمع والجهاز الإداري للدولة.