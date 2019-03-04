شوقي: نصارع لتجهيز المباني.. والتعليم اختلف

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طارق شوقي وزير التعليم بمؤتمر التعليم في مصر
ألقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمؤتمر "التعليم في مصر.. التحديات وأفاق النجاح"، قائلا إن الحكومة تهدف لتحقيق تطوير شامل في التعليم في ضوء رؤيتها التي تتضمن إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي كفء وعادل للجميع، وأن يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها لأقصى مدى، لمواطن معتز بذاته يحترم قواعد الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده، وقادرا على التعامل التنافسي مع كل الكيانات الدولية والإقليمية.
وأضاف شوقي، أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير كافة جوانب العملية التعليمية المعلم والمبنى المدرسي وطرق التدريس والتقويم وإدارة المؤسسات التعليمية، متابعا: "أطلقنا منظومة التعليم الجديد في سبتمبر وتستمر هذا العام وأسفرت عن نتائج إيجابية في مراحلها الأولى والتقويم الجديد في المرحلة الثانوية حسب الخطة الموضوعة
وأضاف شوقي، أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير كافة جوانب العملية التعليمية المعلم والمبنى المدرسي وطرق التدريس والتقويم وإدارة المؤسسات التعليمية، متابعا: "أطلقنا منظومة التعليم الجديد في سبتمبر وتستمر هذا العام وأسفرت عن نتائج إيجابية في مراحلها الأولى والتقويم الجديد في المرحلة الثانوية حسب الخطة الموضوعة وتطوير المرحلة التعليمية لرياض الأطفال وتدريب 300 ألف معلم في المراحل المختلفة ونصارع لتجهيز المباني".
واختتم: "الآن أصبح التعليم في مصر مختلف تمام الاختلاف، وأصبحت المدارس بها ألياف ضوئية، وشاشات تفاعلية، وبنية تحتية، وأجهزة تابلت لـ700 ألف طالب، كما حدث نقلة تعليمية في مرحلة رياض الأطفال سواء الأطفال أو تدريب المعلمين على مستوى عالي وبخبرات عالية الجودة وكتب جديدة مناسبة للمرحلة العمرية لبناء وإعداد الشخصية المبتكرة المبدعة".
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