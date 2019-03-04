نائب: من سرب فيديوهات حريق محطة مصر للجزيرة؟

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حريق محطة مصر

طالب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من سرب فيديوهات محطة مصر لقناة الجزيرة القطرية بعد ثوانى فقط من وقوع حادث احتراق جرار بالمحطة، يوم الأربعاء الماضي، ويجب معرفة من فرغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على المواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الإثنين، الذي استهل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا حادث حريق محطة مصر.

وأضاف قرقر: "شفنا منظومة إطفاء أولية وبالية جدا في محطة مصر لما نزلنا تاني يوم من وقوع الحادث، ولا بد من وجود منظومة حديثة في جميع المحطات، ووفير التأمين للجرارات وليست الحديثة فقط، الناس كانوا فاكرين أن الحادث بسبب تصادم قطارين، ولم يعرفوا أنه جرار مناورة يتحرك في 2 كيلو متر فقط"، مطالبا بإنشاء خطوط