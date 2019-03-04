هل مشاركة القطاع الخاص الحل لمشكلة السكة الحديد؟

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مبروك: القطاع الخاص الحل الأفضل.. و"أمنجى أوتوماتيك" يقلل من الخطأ البشرى.. ونبيل: الاستفادة من تجربة مترو الأنفاق ضرورة.. وسائق: القطارات متهالكة ولا تصلح للعمل

"قطارات السكة الحديد متهالكة، ولا تصلح للسير، ويد السرعات في الجرار لم تكن سليمة، مع الاهتزاز زادت السرعة، لأن يد السرعة سايبة وأي حد يلمسها تزيد السرعة، مفيش حد بيسأل حد، ولا بيجازي حد في السكة، سامحوني أنا آسف على جزء الإهمال بتاعي، وربنا يرحمهم جميعًا"، بهذه الكلمات لخص علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث محطة مصر، حال السكة الحديد منذ سنوات، تصريحات السائق كشفت عن مدى الإهمال الذى تعيشه السكة الحديد، وأكدت أن مسلسل الحوادث العريض الذى شهدته مصر فى السنوات الماضية لم يكن مجرد قضاء وقدر فقط، بل كان الإهمال وسوء الإدارة هما الفاعل الرئيسي.

على الرغم من التحذير المستمر من قبل الخبراء والمعنيين بملف النقل من تهالك العربات والجرارات وأنها لم تعد تصلح للعمل، وتدهور حالة القضبان التى عفا عليها الزمن، فإن الحكومة كانت وما زالت تصم آذانها عن هذه التحذيرات والمطالبات بتطوير الهيئة، لتلقي اللوم فى كل مرة على السائق أو عامل المزلقان متجاهلة الفاعل

على الرغم من التحذير المستمر من قبل الخبراء والمعنيين بملف النقل من تهالك العربات والجرارات وأنها لم تعد تصلح للعمل، وتدهور حالة القضبان التى عفا عليها الزمن، فإن الحكومة كانت وما زالت تصم آذانها عن هذه التحذيرات والمطالبات بتطوير الهيئة، لتلقي اللوم فى كل مرة على السائق أو عامل المزلقان متجاهلة الفاعل الرئيسي.

القطاع الخاص الحل الأمثل

مع كل حادثة جديدة وبعد كل كارثة تحدث داخل ثاني أقدم سكة حديد فى العالم، يخرج الجميع لينادي بضرورة أن يتم إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتطوير هيئة السكة الحديد على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل والأسرع لوقف نزيف الدماء، بدعوى أن الحكومة لم تعد قادرة على تطوير هيئة السكة الحديد.

الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الأزهر قال إن الحل الأفضل والأسرع هو دخول القطاع الخاص لتنظيم هذا القطاع، فعلى سبيل المثال فى الخارج، شركات القطاع الخاص تستخدم خطوط السكك الحديدية الحكومية فى مقابل مادى يدفع للهيئة الحكومية، لافتًا إلى أن "طوكيو فى اليابان" توجد بها 12 شركة قطاع خاص تعمل فى مجال السكك الحديدية، وأردف قائلًا: "ليه ما نعملش زى اليابان؟".

وأضاف فى حديثه لـ"التحرير": "لكى يتم تطوير السكك الحديدية، لا بد أن يكون هناك إدارة لها رؤية تعمل على تدريب السائقين وأيضًا تدريب عامل التحويلة وتفعيل العمل بالإشارات الكهربائية وتغيير القضبان".

"أمنجى أوتوماتيك"

وطالب مبروك بأن "يتم العمل بنظام الأوتوماتيك فى التحويلات بين الرحلات، هو ما يطلق عليه فى دول الخارج (أمنجى أوتوماتيك)، فالتشغيل اليدوى تنتج عنه أخطاء كثيرة، كان آخرها الكارثة التى وقعت فى محطة مصر، وفى ظل العمل بنظام التشغيل الأوتوماتيك سيكون معدل وجود الخطأ محدودا، مثل النظام المستخدم لتشغيل مترو الأنفاق".

عوائق مشاركة القطاع الخاص

وعلى الرغم من شراكة القطاع الخاص، فى عدد من مرافق النقل فى مصر مثل النقل العام، والنقل النهرى، فإن هناك مجموعة من العوائق التى تقف أمام استثمار القطاع الخاص بهيئة السكة الحديد، لعل أبرزها طول الخطوط بالسكة الحديد المصرية، مما يجعل أمر حصول إحدى شركات القطاع الخاص على خط بالكامل تتولى إدارته وتشغيله مكلفا ماديا.

ومن العوائق التى تقف عائقا أمام استثمار القطاع الخاص بالهيئة أيضا، وجود بعض النصوص فى قانون إنشاء هيئة السكة الحديد، التى أجراها البرلمان العام قبل الماضي، على قانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2006، وإن كانت فى ظاهرها أعطت حرية للاستثمار فى هيئة السكة الحديد، إلا أن بعضها يسهم فى هروب المستثمرين من الاستثمار فى الهيئة.

التعديلات تمثلت فيما يلى: مادة (2): "يجوز منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بموجب قانون لمدة أقصاها ثلاثون عاما، على أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستخدام، مما يعنى أن المستثمر ملتزم بصيانة القضبان والقطارات بشكل دورى، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، مما يمثل تكلفة كبيرة على المستثمرين.

الدكتور عماد نبيل خبير النقل والمطارات، قال إن: "السكة الحديد المصرية تعانى من العديد من المشكلات، مما تسبب فى وقوع الكثير من الحوادث على مدار العشرين عامًا الماضية، وهذا يرجع إلى عدة أسباب تتمحور فى الآتى: عدم تدريب العاملين بالهيئة بالشكل الكافي، وسوء الإدارة والتشغيل وتقادم الخطوط والقضبان بشكل كبير، وعدم ميكنة غرف التحكم بالمحطات، ناهيك بغياب وسائل الأمان وهو ما تجلى فى الحادثة الأخيرة التى شهدتها مصر، وانفصال العربات عن الجرار نتيجة سوء آلات الربط بين الوحدات".

تجربة المترو

وأضاف نبيل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الحل الأمثل لما يحدث داخل هيئة السكة الحديد فى السنوات الأخيرة، وجود إدارة من الخارج لإدارة وتشغيل الهيئة، لضمان عدم تكرار الحوادث بشكل مخيف مثل حادث محطة مصر، لتكون على غرار مترو الأنفاق عندما تم إسناد أمر الإدارة والتشغيل لشركة فرنسية فى مقابل حق الانتفاع لفترة معينة وهو ما أثبت نجاحه".

وأكد أن: "نظام الشراكة PPP يعنى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام فى إدارة أو تشغيل أحد المرافق، ودائما ما تضع الدولة نسبة الـ 51% لكى يكون لها الكلمة العليا فى الإدارة وأن تكون الإدارة تحت مظلة الدولة، وأردف: لا بد أن يتم الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى إدارة وتشغيل السكك الحديدية".

فى شهر أغسطس من العام الماضي أعلنت وزارة النقل، عن خطتها العاجلة لتطوير جميع مرافق منظومة السكة الحديد بتكلفة 56 مليار جنيه حتى 2022، تطوير أسطول الوحدات المتحركة وتوريد 1300 عربة حديثة، تأهيل 8 جرارات اعتبارا من نوفمبر 2018 وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار، وشراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك EBRD بتكلفة 290 مليون دولار.

تصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من الهيئة العربية للتصنيع بـ 543 مليون جنيه، وتدعيم أسطول عربات بضائع السكك الحديدية بـ800 عربة جديدة، دعم شبكة الخطوط الحالية واستكمال تجديد السكة بتكلفة 6 مليارات جنيه.

الاهتمام بالعاملين

أشرف ممتاز ملاحظ فى السكة الحديد، أكد أن الخطوة الأولى لتطوير هيئة السكة الحديد، تبدأ من الاهتمام بجميع العاملين بالهيئة وعلى رأسهم السائقون والمسئولون عن التحويلات وأبراج المراقبة، من جميع النواحى الفنية والمالية، لأن العاملين بالهيئة يقضون أغلب الوقت داخل القطار فى الحديث عن المعيشة المتدنية التى يعانون منها وعن وحقوقهم المهدرة، وهذا يأخذ من تركيز جميع العاملين فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأكد ممتاز لـ"التحرير"، أن أجر سائق القطار بهيئة السكة الحديد يتراوح ما بين 2000 إلى 4000 جنيه، وهذا يتوقف على عدد الرحلات التى يقوم بتسييرها خلال الشهر، فى الوقت الذى ينفق فيه السائقون والعاملون الكثير من الأموال على الأكل مما يعد عبئا إضافيا عليهم.

وشدد ممتاز على أن "مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هيئة السكة الحديد بنسبة 49 إلى 51% تعد أمرًا واجبا فى الوقت الحالى، لأن حجم الإنفاق سيكون أكثر بكثير وسيأخذ جميع العاملين حقوقهم، وسيتم استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، مما يقلل من الخطأ البشرى فى الحوادث.

وحول حالة القطارات التى تعمل بها هيئة السكة الحديد قال ممتاز إن،

"القطارات متهالكة وعدد منها لا يصلح للعمل، وتفتقد الصيانة الجيدة، ومن المستحيل أن يتحرك القطار منفردا لأن القطار به العديد من وسائل الأمان، وما حدث فى محطة مصر يدل على أن جميع وسائل الأمان بالقطار لم تكن تعمل.