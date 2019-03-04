شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم القائمين على «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القائمين على المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بالمحافظة تكريمًا لـ«جهودهم الوطنية المُخلصة».

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وتضمنت قائمة المُكرمين الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة فديكار حسن البدوي، مدير الطب الوقائي، والدكتور طارق الشربينى السيد، مدير الطب العلاجي، والدكتور إبراهيم محمد السعداوي، منسق عام الحملة، والدكتور وائل محمد سرحان، مدير المعمل المشترك. إضافة إلى مديري الإدارات الصحية في مراكز المحافظة.

وقال «طه»، في مستهل انعقاد المجلس التنفيذي الشهري، الإثنين، إنه بعد 3 أشهر من العمل الجاد وبتكاتف جميع القوى التنفيذية والشعبية، تم الكشف على مليون و741 ألفا و206 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط، سكر، سمنة) بشعار «100 مليون صحة» بنسبة إجمالية 82% من المستهدف بالفحص الطبي بالمبادرة الرئاسية، يبلغ 2 مليون و141 ألف مواطن، على مستوى المحافظة.

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة في كفر الشيخ بداية من ديسمبر 2018 حتى نهاية فبراير 2019. وفي نهاية التكريم أهدت مديرية الصحة درعها للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه بمناسبة نجاح المبادرة الرئاسية في كفرالشيخ، وتكريمًا لدعمه للقطاع الصحي بالمحافظة.

محافظ كفرالشيخ يكرم القائمين على مبادرة 100 مليون صحة

محافظ كفرالشيخ يكرم القائمين على مبادرة 100 مليون صحة

محافظ كفرالشيخ يكرم القائمين على مبادرة 100 مليون صحة