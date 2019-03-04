شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شعث: المشكلات التي تعاني منها هيئة السكة الحديد نتيجة تراكم سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نائب وزير النقل، عمرو شعث، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هيئة السكة الحديد، ومتابعة خطة تطويرها، مشيرا إلى أن اجتزاء كلمة الرئيس عن السكك الحديدية خلال أحد اللقاءات أمر عار تماما من الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة إلى موقع حادث «محطة مصر»، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، وحضور قيادات وزارة النقل.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة، حدادا على أرواح ضحايا الحادث، وأكد نائب وزير النقل حرص الوزارة على تطوير منظومة السكة الحديد بالكامل لتكون لائقه للمواطنين ومؤهلة على الوجه الأمثل، مع أعطاء الأولوية لمعايير الأمان، لافتا إلى أن وزارة النقل لديها مخطط كامل لتطوير الهيئة وإعادة هيكلتها.

وأوضح أنه تم شرح احتياجات الوزارة وتقديم خطة التطوير لوزارة الاستثمار للمساعدة في توفير متطلبات الهيئة لتطوير القطاع، مطالبا دعم مجلس النواب لتنفيذ خطة التطوير.

وأضاف أن المشكلات التي تعاني منها هيئة السكة الحديد نتيجة تراكم سنوات، وكانت الخطوة الأولى نحو «هيكلة» السكة الحديد بدأت منذ عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ لكنها كانت تحتاج إلى دعم لم يتوفر لها، لافتا إلى أهمية أن تلقي الهيئات التي تتعامل مع أمن وسلامة المواطن الدعم الكامل وعدم مساواها مع أي هيئة أخرى، مطالبا من مجلس النواب بتقديم الدعم الكامل لهيئة السكة الحديد ووزارة النقل لاستكمال التطوير، وأن تكون لهذه الهيئات قانون مستقل.

ومن جانبه، وصف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد، حادث محطة مصر بالحادث الجلل، مؤكدا أن الشعب ينتظر اعتماد سياسات ورؤية حقيقية بتوقيتات زمنية محددة وواضحة للتطوير وضمان هيكلة إدارية وتمويلية لكافة قطاعات الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها.

وأكد أن النواب لم يقصروا يوما في تحمل مهامهم الدستورية والقانونية، حيث حرصوا على تحمل مسئولياتهم أمام الشعب في التشريع والرقابة والتوجيه، مشيرا إلى أن مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول التي أنشئت بها السكك الحديدية، دتاعيا إلى عدم التقليل من جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكة الحديد بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة، لافتا إلى أن أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات «مجتزءة» و«مفبركة» للمتاجرة بدماء الأبرياء، ستقابل بالفشل ليس فقط لأن الوعى الشعبى سيلفظها ولكن لإدراك حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠»، التي تستهدف تمتع المواطن المصرى بخدمات نقل آمنة ومتطورة.

وأثنى على القرار الذي اتخذه وزير النقل هشام عرفات بتقديم استقالته، والقرار الجرئ للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة، مما يعكس الفكر السياسى المصرى نحو إقامة قواعد المحاسبة والمسئولية السياسية بشكل متحضر.

وأضاف أنه بناء على تكليفات رئيس المجلس، انتقلت لجنة الإسكان إلى مرقع الحادث، للاستماع إلى مسئولي السكة الحديد حول أسباب وتداعيات الحادث، مشيرا إلى ضرورة عدم اختزال ما حدث في مجرد التقصير أو الخطأ الذي ارتكبه السائق، ولكن الأمر يرجع إلى وجود خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو التمويلية، واستغلال الموارد البشرية وضرورة إعادة هيكلتها واستغلال العاملين وتطبيق التدريب التحويلى لهم.

ومن جانبه، وصف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي، حادث محطة مصر بالكارثة، مؤكدا أن النواب يعلمون مدى حرص الرئيس على تطوير منظومة السكة الحديد، لافتا إلى وجود جرارات غير صالحة للعمل، تدخل الخدمة، مطالبا بضرورة تطوير المرفق، والتكاتف بين مجلس النواب وخاصة لجنة النقل مع هيئة السكة الحديد للعمل على تطوير وهيكلة الهيئة.