شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يناقش مع اتحاد الطلاب جدول امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جدول امتحانات الدبلومات الفنية، لمناقشة استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2018 /2019.
حضر الاجتماع الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم على جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب.
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