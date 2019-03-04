المفتي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة لبرنامج تدريب الوافدين على علوم الإفتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الإثنين، حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة للبرنامج التدريبي لتأهيل الوافدين على الإفتاء، الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام. وتخرج في هذه الدفعة من البرنامج عدد من المتدربين من بلدان مختلفة منها: إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، نيجيريا.

وقال المفتي إن الخبرات الإفتائية مازالت تنتقل من جيل إلى جيل منذ وصول عقبة بن نافع الجهني والصحابة الكرام رضي الله عنهم، والليث بن سعد الذي أثرى الحياة العلمية بآرائه التي سبقت عصره، ثم تلامذة الإمام مالك والإمام الشافعي وفقهاء الحنفية، وكان الأزهر الشريف حاضنًا لكل هؤلاء.

وأضاف «علام» أن دار الإفتاء تكونت من كل هذه الخبرات المتراكمة منذ تأسسها في العام 1895. وتولاها أكابر العلماء الذين تركوا تراثًا علميًّا وإفتائيًّا ضخمًا، مشيرًا إلى أن السمة الأساسية التي تميز بها هذا التراث الإفتائي أنه كان حريصًا على حفظ استقرار المجتمعات وتحصين الأمة من التفكك.

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وأوضح المفتي أن دار الإفتاء كانت حريصة أن يكون لها دور في تكوين العقل الإفتائي، وأن تخرج للأمة مُفتين قادرين على إدراك الواقع وإنزال الحكم عليه، وأن يكونوا مؤهلين بالعلوم المهمة والتدريب العملي الضروري من خلال مقررات راعت فن الفتوى وكيفية الوصول إلى قلوب الناس وحسن الاستماع لهم.

ووجَّه المفتي نصائح عدة إلى الطلبة الخريجين، قال فيها: «أنتم ورثة الأنبياء، ولن تكونوا كذلك إلا إذا حملتم الأمانة بصدق، فأنا أراكم اليوم سفراء للعلم الشرعي ومتحملين للأمانة في بلادكم ومدافعين عن شرع الله ووسطية الدين وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

من جانبه، قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن البرنامج التدريبي تضمن محورين أساسيين، الأول يضم مواد شرعية لا غنى عنها للمفتي عند إصداره الفتوى حتى تكون منضبطة ومراعية للواقع وتحفظ سِلْم المجتمع، والثاني: التدريب العملي لمدة عام داخل جميع إدارات دار الإفتاء، لكي يتمكن المتدرب من صناعة الفتوى ومعرفة كافة خطوات العملية الإفتائية بشكل مباشر وعملي.

وأشار إلى أن الدار تعمل على تطوير تلك البرامج عامًا بعد عام، فلا تعتمد فقط على العلوم الشرعية، لكن تعتمد كذلك علوم الواقع كعلم النفس والاجتماع وغيرهما، مما يؤهل المفتين لإدراك الواقع المعاصر، فضلًا عن التركيز كذلك خلال البرنامج على تفكيك الفكر المتطرف والرد على الفتاوى الشاذة للجماعات الإرهابية.

مفتى الجمهورية يشهد تخريج دفعة جديدة من «تدريب الوافدين على علوم الإفتاء»

مفتى الجمهورية يشهد تخريج دفعة جديدة من «تدريب الوافدين على علوم الإفتاء»

مفتى الجمهورية يشهد تخريج دفعة جديدة من «تدريب الوافدين على علوم الإفتاء»

مفتى الجمهورية يشهد تخريج دفعة جديدة من «تدريب الوافدين على علوم الإفتاء»

مفتى الجمهورية يشهد تخريج دفعة جديدة من «تدريب الوافدين على علوم الإفتاء»