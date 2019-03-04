شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» أمام «الأمم المتحدة»: نلتزم بالدفاع عن حق كل مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس وفد المجلس المشارك في الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، كلمة خلال جلسة المجلس والرد على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية الخاصة بالحق في السكن والتي زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر وحتي 3 أكتوبر 2018.

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وقال «فائق» في كلمته إن هناك بعض الإيجابيات التي ذكرتها المقررة في تقريرها والخاصة بلفت الانتباه بالمعايير المتعلقة بالحق في السكن وسوف يكون من المفيد النظر في إمكانيه الأخذ بها إذ لم يكن تم تطبيقها بالفعل.

وأضاف «فائق» أن ما ذُكر عن تلقي المقررة الخاصة بعض الملاحظات عن تعرض بعض ممن ألتقت بهم إلى إجراءات قمعية، وهو الأمر الذي كان يجب تدقيقه حيث أنه لم يرد للمجلس أي شكوي من أصحاب هذه الإدعاءات فضلآ عن نفي الحكومة المصرية هذه الادعاءات.

وتابع «فائق» أن المجلس يقدر ما ورد في التقرير عن دوره مؤكداً إلتزامه بالدفاع عن حق كل مواطن أو شخص في سكن آمن يحقق له العيش في سلام وكرامه دون أدني تمييز ويأمل المجلس أن تستمر زيارات المقررين الخواص لمصر لما في ذلك من فائدة للجميع».