شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلتين في حادث تصادم بالمنوفية.. والأهالي يطالبون بإنشاء كوبري للمشاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمهر المئات من أهالي منطقة التجارة التابعة لقرية «كفر دواد» بمدينة السادات محافظة المنوفية، عقب مصرع طفلتين وإصابة فتاة صدمتهنّ سيارة مسرعة وفرت هاربة أثناء عبورهن طريق «شبين الكوم- مدينة السادات»، للمطالبة بضبط السائق الهارب، وإنشاء كوبري للمشاة ومطبات للحد من السرعة الزائدة للسائقين داخل الكتلة السكنية.

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وتم نقل الجثتين إلى مستشفى السادات العام، وتوجه اللواء أسامة سعودي، مساعد مدير أمن المنوفية، ومجدي أبوالسعد رئيس مركز ومدينة السادات، لمكان الحادث لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

تلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات يفيد بمصرع طفلتين وإصابة أخرى، صدمتهنّ سيارة نقل مسرعة خلال عبورهن الطريق أمام منطقة التجارة، وهنّ جنى محمد عبدالحي (4 سنوات)، ابنة عمها نورهان عماد عبدالحي، (25 سنة)، توفيتا في الحال، فيما أُصيبت روان عماد عبدالحي، (5 سنوات) بكسور وكدمات.

وتجمهر المئات من أهالي منطقة التجارة التابعة لقرية «كفر داود»، عقب الحادث، مطالبين بسرعة القبض على السائق الهارب وتقديمه للمحاكمة إثر الحادث. ونجحت قوات الأمن في التفاوض مع الأهالي لفض التجمهر وإعادة تسيير حركة المرور.