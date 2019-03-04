شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن المرحلة الثانية من «نداء إلى علماء مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم بمقترحات وبحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق في إطار مبادرة نداء إلى علماء مصر؛، لمجابهة التحديات والمشاكل الملحة في المجالات المختلفة بمصر، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتنفيذًا لإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يسهم في حل مشكلات المجتمع، ويكون ركيزة أساسية في تغيير المجتمع إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن هذا هو النداء الثاني للعلماء بعد النداء الأول 2015 إيمانا من الدولة المصرية بقدرة البحث العلمي على حل مشاكلها، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ معظم مشروعات النداء الأول، وحققت بعض الأهداف المرجوة في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتنمية أقاليم مصر الحدودية، وتصنيع قطع الغيار، والنهوض بإنتاجية الغذاء، وصون المصادر الوراثية النباتية، وبرامج الثقافة العلمية، وعمل خرائط المياه الجوفية، والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، واستكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الأكاديمية تتعاون مع باقى مؤسسات الدولة في تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، ودعم منظومة للابتكار والثقافة العلمية، من خلال مجموعة جديدة ومبتكرة من البرامج التي تتناسب مع مهام الأكاديمية ورسالتها وإمكانياتها الفنية والمادية.

وأضاف صقر أن هناك 24 مجالا وبرنامجًا تدعم من خلالهم الأكاديمية البحث العلمى في مصر، وهي: (برنامج النهوض بإنتاج الغذاء، متلازمة البيئة والطاقة المياه، برنامج الصحة والدواء، تنمية أقاليم مصر الحدودية، وبحوث التنمية الإقليمية، برنامج تعميق التصنيع المحلي، برنامج علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة، المسابقة الوطنية لتصميم وتصنيع سيارة كهربائية، الشبكات العلمية القومية، برنامج جسور التنمية، برنامج التحالفات التكنولوجية، البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) برنامج تمكين رائدة أعمال «WomenUp»، مسرع الأعمال 101، نوادي ريادة الأعمال، بنك الابتكار المصري، معرض القاهرة الدولي للابتكار، برنامج طبق فكرتك، برنامج الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي، برنامج النهوض بالفنون والآداب ودعم صناعة السياحة، جامعة الطفل، مشروعات التخرج، برنامج التعليم الفني، علماء الجيل القادم، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

وأكد رئيس الأكاديمية أن المواعيد النهائية لتلقى المقترحات طبقا لكل برنامج، مشيرًا إلى أن هناك برامج تتم طبقًا للخطة التنفيذية والمالية للأكاديمية، فيكون آخر موعد لها 21 مارس، وبرامج أخرى مفتوحة طول العام، مثل: بنك الابتكار المصري، موضحًا أنه للحصول على مزيد من المعلومات والتقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للأكاديمية «www.asrt.sci.eg».

وأشار إلى التمويل المخصص لهذه البرامج، موضحًا أن هذا النداء سوف يخصص له حوالي 33% من موازنة الأكاديمية في السنوات الثلاث القادمة (250 مليون جنيه تقريبًا) والتي تقترحها الدولة، ويقرها البرلمان، وأن باقى الموازنة ستوجه لاستكمال المشروعات والتعاقدات والالتزامات الجارية، ومشروعات التعاون الدولي ومبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها.