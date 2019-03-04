شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «العربية للتصنيع» مع سفير زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، «أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية». جاء هذا خلال زيارة كريستوفر مابنجا، سفير دولة زيمبابوي بالقاهرة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.

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وقال «التراس» إن «الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة»، مشيرا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة زيمبابوي خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأشار إلى أن سفير زيمبابوي أبدي اهتماما بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمُتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحي، مضيفا: «أننا اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة».

من جانبه، أعرب «كريستوفر مابنجا، سفير زيمبابوي، عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الاستثمار الأكبر على مُستوى القارة، مُشيرا إلى»أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتي المجالات»، مضيفا أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.