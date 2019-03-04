شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إقبال منقطع النظير على المرحلة الثالثة من «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من مسح مليون و614 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الأحد.

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وقالت وزير الصحة في تصريحات صحفية، الاثنين، إن إجمالى ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل إلى 32 مليون و500 ألف و482 مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 143% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 456 ألف و741 مواطن بنسبة تحقيق 218% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 343 ألف و227 مواطن، ثم محافظة الجيزة 272 ألف و327 مواطن، والغربية سجلت تردد 207 ألف و617 مواطن، ثم المنيا 191 ألف و352 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 124 ألف و187 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 19 ألفًا و381 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة w«ww.stophcv.eg» والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.