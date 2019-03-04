شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» توقع مذكرة تفاهم مع «TBEA» الصينية لمُحولات الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم كل مُجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المُضافة للصناعة المصرية.

جاء هذا خلال توقيع مُذكرة تفاهم مع شركة تبيا «TBEA» الصينية، للتصنيع المُشترك للمُحولات الكهربائية ومُذبذبات التيار ومحطات الشحن الكهربائي. وفي هذا الصدد، أكد «التراس» على أهمية توطين صناعة المُحولات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي بما يدعم مشروعات التنمية الشاملة .

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وأعرب «التراس» عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الخبرات العالمية،مُضيفا أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المُستوي المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

من جانبها، أعربت شركة تبيا «TBEA» الصينية عن تقديرها لهذا التعاون وإنها خُطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتي تأتي في إطار إهتمام العديد من كبري الشركات الصينية بالتعاون مع مصر، نظراً للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للإستثمارات .

يُذكر أن التعاون يتضمن زيادة نسب المُكون المحلي في صناعة المُحولات الكهربائية والتصميم وخدمات الدعم الفني والمُشاركة في تسويق المُنتجات بالأسواق الخارجية .