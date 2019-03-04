شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من «الحريري» بشأن تعنت «النقل» في إصدار كارنية ذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25/30، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعنت هيئة النقل العام بالإسكندرية في إصدار الكارنيه المجاني لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال «الحريري»، في نص طلبه، إنه «في ضوء اهتمام الدولة وإعلان عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك إصدار قانون مهم وجيد، هو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فوجئ المئات (منهم) بتعنت ورفض رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية إصدار أي كارنيهات جديدة، علمًا بأنه أصدر بالفعل عددًا من الكارنيهات في الشهرين الماضيين وذلك بدون أي أسباب».
وذكر النائب أن الهيئة تتعنت في الركوب المجاني لأكثر من راكبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأتوبيس الواحد «وهو امر غير انساني وغير قانوني»، حسب تعبيره.
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