شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بمعبر رفح البري في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية، الإثنين، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة، بعد فتحه أمس في اتجاه واحد لعبور مُعتمري غزة.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر من أجل عبور العالقين في الجانبين، من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات. بجانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

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وأضاف المصدر أنه جرى توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، فضلا عن توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين. وبدأ عشرات الفلسطينيين العبور في الاتجاهين، فيما تقوم حافلات مصرية وأخري فلسطينية بنقلهم من وإلى قطاع غزة، وفق المصدر.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك للحافلات الثانية والثالثة والرابعة حتي رقم 69 من كشف (2/28)، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية لمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وكانت السلطات المصرية فتحت، أمس، معبر رفح البري بشمال سيناء في اتجاه واحد، حيث شهد وصول عدد 800 معتمر من قطاع غزة في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك العمرة.