شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين السلم الكهربائي بأرض اللواء بعد شكاوى المواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على معاينة سلم أرض اللواء الكهربائى بحى العجوزة، وذلك بعد تلقيه عدد من شكاوى المواطنين لتوقفه عن العمل وعدم تشغيله ووجود باعه جائلين بمحيطه.

ووجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بالتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسلم الكهربائى للحفاظ عليه وللتأكد من عدم تعطلة مجدداً في ظل أهميته الشديدة لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يومياً، مؤكداً أنه سيتابع بالمرور مجدداً على السلم للتأكد من تشغيله للتسهيل على المواطنين.

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كما وجه «راشد» بشن حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السلم لعدم إعاقة حركة المارة بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة بمحيط المنطقة.

محافظ الجيزة يعاين السلم الكهربائى بأرض اللواء

محافظ الجيزة يعاين السلم الكهربائى بأرض اللواء

كما تفقد المحافظ المصاعد الكهربائية بكوبرى المشاه العلوى بأرض اللواء للتأكد من تشغيلها واستخدامها من قبل المواطنين كبار السن. ووجه رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط سلم المشاه بأرض اللواء وبمحيط خط السكة الحديد الواقع أسفل السلم.

جاء ذلك خلال جوله المحافظ بأحياء العجوزة والدقى رافقه خلالها اللواء محمد رافت، السكرتير العام للمحافظة، حيث تابع أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارى تنفيذها لطرق المشاه واماكن عربات المأكولات الحضارية لمشروع شارع مصر 306 وذلك بشارع المتحف الزراعى بالدقى، لافتاً إلى أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح مشروع شارع مصر بالمحافظة لما له من أهمية في توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين.