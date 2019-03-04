شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة، في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية لتحقيق الأهداف المخططة والتى من شأنها تنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط المرشحين لتولى الوظائف المختلفة، وأثنى على الجهد المتميز للدارسين وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية والعسكرية التي تمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية التي سيكلفون بها خلال شغلهم الوظائف المختلفة ضمن صفوف القوات المسلحة.

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والتقى الفريق أول محمد زكى بأعضاء هيئة التدريس والضباط الدارسين، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وحادث قطار محطة مصر كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للدارسين الذي يكن لهم خالص التقدير والاعتزاز من خلال أدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلمية بكافة المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفة، ما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التي تدور في أذهانهم، وطالب الدارسين ببذل الجهد والعرق لتحصيل العلم، والاهتمام بالتدريب واللياقة البدنية والروح المعنوية للفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها القوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن مصر ستظل وطناً آمناً بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى المتماسك، مشيراً إلى أهمية الوعى بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعى إلى النيل من الروح المعنوية والتشكيك في الإنجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة