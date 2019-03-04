شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تحذر الشركات من مخلفة ضوابط سكن الحجاج وتشكل لجنة لمعاينتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت غرفة شركات السياحة، من عدم الالتزام بضوابط سكن ضيوف الرحمن، وقالت في بيان الاثنين أن هناك تعاونا قويا بين وزارة السياحة والغرفة والشركات لضمان استمرار جودة الحج السياحي بل وتحسينها وأعلنت الغرفة أن هناك شروط واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج بداية من تقديم طلبات الحج وحتى العودة مرة أخرى إلى ارض الوطن.

وطالبت المواطنين الراغبين في أداء الحج سرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحي قبل يوم 17 مارس الحالي موعد غلق باب تلقي طلبات الحج

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وأوضح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن ضوابط الحج التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحي الذي التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن حيث كانت شروطها واضحة تضمن إقامة مريحة لجميع الحجاج.

وأشار إلى أن الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توافق سكن حجاج الهيئات من ضواغط السكن المعتمد من الوزارة، ولن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق

وأضاف أن الضوابط ألزمت الشركات بتوفير شاتل باص من والى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 متر من الحرم وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستويين البري والاقتصادي، وأتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن والتي تتماثل مع منطقة العزيزية، وأقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوي الشريف.