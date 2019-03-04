شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجتمعون بقصر التحرير من أجل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الخارجية عن اجتماع وزاري ثلاثي يعقد غدا، الثلاثاء، بقصر التحرير لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس حول ليبيا.

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