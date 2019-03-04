شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. البابا تواضروس يترأس قداس الصوم الكبير ويرسم 13 كاهنًا جديدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى بمقر الكاتدرائية الكبرى بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، الاثنين، تزامناً مع بدء الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما ينتهى بعيد القيامة المجيد. وخلال القداس، قام البابا بسيامة ١٣ كاهنا للقاهرة والمهجر وتمم قداسة البابا طقس سيامة الكهنة الجدد للخدمة الروحية وتغطية احتياجات الخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة ونيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إيبارشيتنا باليونان.

قداس الصوم الكبير في وادي النطرون

وجاءت السيامات كالتالي: كاهنين لمدينة السلام ومثلهما لحي شبرا واثنين لشرق السكة الحديد وكاهن واحد لكل من الفجالة، شرق مدينة نصر، مصر الجديدة، مصر القديمة، إلى جانب مدينة بدر بينما تمت سيامة كاهن لولاية نيوچيرسي وآخر لليونان.

والكهنة الجدد هم:

١- القس استفانوس على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة.

٢- القس أرساني على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، مدينة السلام.

٣- القس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، مدينة السلام.

٤- القس كيرلس على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا، بمدينة نصر.

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٥- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا انطونيوس، بمدينة بدر.

٦- القس كيرلس على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس، بأغاخان بشبرا الشمالية.

٧- القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسي الأسود، ستيلا بمصر الجديدة.

٨- القس شنوده على مذبح كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور، شرق السكة الحديد.

٩- القس جرجس على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس والشهيد مارمينا، أبو وافية، أرض الشركة بشرق السكة الحديد.

١٠- القس مينا على مذبح كنيسة الشهيد مارمينا بشبرا الجنوبية.

١١- القس مكاريوس على مذبح كنيسة القديسين الأنبا موسي الأسود والأنبا كاراس السائح، عزبة خيرالله، بمصر القديمة.

١٢- القس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء بهومديل، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الامريكية

١٣- القس يسطس كاهن عام بإيبارشية اليونان.